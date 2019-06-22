“Минск-2019”: Сегодня борьбу начнут еще несколько азербайджанских спортсменов

Еще несколько азербайджанских спортсменов начнут сегодня борьбу на II Европейских играх в Минске, передает Report.

Сообщается, что атлеты представят свою страну в таких видах спорта как дзюдо, бокс, самбо, пулевая стрельба и гимнастика.