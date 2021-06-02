Мик Шумахер: С нетерпением жду гонку в Баку

"Трасса в Баку действительно сильно отличается от Монако. С нетерпением жду гонку в Азербайджане".

"Трасса в Баку действительно сильно отличается от Монако. С нетерпением жду гонку в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом сказал пилот выступающей в чемпионате мира по" Формуле 1" команды "Хаас" Мик Шумахер, говоря о Гран-при Азербайджана.

"В Баку отличная трасса, я выступал здесь в 2019-м – было здорово. Если хорошо стартовать, можно воспользоваться преимуществами длинной прямой до первого поворота, но если на старте что-то пойдёт не так, можно многое потерять. Кроме того, важно хорошо выступить в квалификации, чтобы получить возможность побороться с соперниками.

Меня ждёт первая гонка в Баку в "Формуле 1" – она будет совершенно другой, ведь эти машины намного быстрее "Формулы 2". В младших сериях я неплохо выступал на этой трассе и был близок к тому, чтобы побороться за подиум. К сожалению, в субботней гонке я ошибся и сошёл с дистанции, но в воскресенье прорывался через пелотон и финишировал пятым", - заявил пилот.