Международная федерация дзюдо выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста

Международная федерация дзюдо (IJF) подготовила статью в связи с кончиной известного журналиста, заместителя генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу (Шукюрова).

Международная федерация дзюдо (IJF) подготовила статью в связи с кончиной известного журналиста, заместителя генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу (Шукюрова).

Как передает Report, в изданной на официальном сайте IJF статье под заголовком "Господин No Problem покинул нас" сообщается, что Эльнур Шукюров скончался в возрасте 47 лет.

Подчеркивается, что Ашрафоглу был первым местным журналистом, подготовившим интервью с президентом IJF Мариусом Визердом в ходе визита последнего в Баку.