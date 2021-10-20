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Международная федерация дзюдо выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста

Международная федерация дзюдо выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста Международная федерация дзюдо (IJF) подготовила статью в связи с кончиной известного журналиста, заместителя генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу (Шукюрова).
Индивидуальные
20 октября 2021 г. 10:16
Международная федерация дзюдо выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста
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Международная федерация дзюдо (IJF) подготовила статью в связи с кончиной известного журналиста, заместителя генсека Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу (Шукюрова).

Как передает Report, в изданной на официальном сайте IJF статье под заголовком "Господин No Problem покинул нас" сообщается, что Эльнур Шукюров скончался в возрасте 47 лет.

Подчеркивается, что Ашрафоглу был первым местным журналистом, подготовившим интервью с президентом IJF Мариусом Визердом в ходе визита последнего в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Elnur Əşrəfoğlunun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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