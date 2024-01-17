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Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году Олимпийский комитет Мексики отказался от ранее поданной заявки на проведение Олимпиады в 2036 году на территории страны.
Индивидуальные
17 января 2024 г. 14:10
Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

Олимпийский комитет Мексики отказался от ранее поданной заявки на проведение Олимпиады в 2036 году на территории страны.

Как сообщает Report cо ссылкой на Relevo, об этом сообщила глава комитета Мария Хосе Алькала.

"Конкуренция за право на проведение Олимпиады очень сильная", – заявила она.

По словам главы комитета, вместо этого Мексика подаст заявку на проведение юношеской Олимпиады 2032 года. Для этого у страны, отметила она, есть "прекрасные возможности".

Ранее заявки на проведение Олимпиады в 2036 году в своих странах подали Индия, Турция, Индонезия и Польша.

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Версия на английском языке Mexico withdraws bid to host 2036 Olympics
Версия на азербайджанском языке Meksika 2036-cı ildəki olimpiadaya ev sahibliyi etmək təklifini geri çevirib

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