Мексика отозвала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году

Олимпийский комитет Мексики отказался от ранее поданной заявки на проведение Олимпиады в 2036 году на территории страны.

Олимпийский комитет Мексики отказался от ранее поданной заявки на проведение Олимпиады в 2036 году на территории страны.

Как сообщает Report cо ссылкой на Relevo, об этом сообщила глава комитета Мария Хосе Алькала.

"Конкуренция за право на проведение Олимпиады очень сильная", – заявила она.

По словам главы комитета, вместо этого Мексика подаст заявку на проведение юношеской Олимпиады 2032 года. Для этого у страны, отметила она, есть "прекрасные возможности".

Ранее заявки на проведение Олимпиады в 2036 году в своих странах подали Индия, Турция, Индонезия и Польша.