Медалисты чемпионата мира по боксу впервые получат денежные призы

Международная ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем мировом первенстве впервые в истории наградит медалистов денежными призами.

Международная ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем мировом первенстве впервые в истории наградит медалистов денежными призами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обладатели золотых медалей получат от AIBA по 100 тыс. долларов США, серебряных - по 50 тыс. долларов, бронзовых - по 25 тыс. долларов.

"AIBA впервые в истории будет награждать призеров чемпионата мира материально, и так и должно быть. Время и силы боксеров, потраченные на подготовку к чемпионату, заслуживают такого вознаграждения от федерации. Это придаст мотивации спортсменам для успешного выступления в ринге. Боксер должен быть не только успешным в ринге, но и самодостаточным и процветающим в жизни", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Белграде (Сербия) с 24 октября по 6 ноября.