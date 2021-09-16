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Медалисты чемпионата мира по боксу впервые получат денежные призы

Медалисты чемпионата мира по боксу впервые получат денежные призы Международная ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем мировом первенстве впервые в истории наградит медалистов денежными призами.
Индивидуальные
16 сентября 2021 г. 16:51
Медалисты чемпионата мира по боксу впервые получат денежные призы

Международная ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем мировом первенстве впервые в истории наградит медалистов денежными призами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обладатели золотых медалей получат от AIBA по 100 тыс. долларов США, серебряных - по 50 тыс. долларов, бронзовых - по 25 тыс. долларов.

"AIBA впервые в истории будет награждать призеров чемпионата мира материально, и так и должно быть. Время и силы боксеров, потраченные на подготовку к чемпионату, заслуживают такого вознаграждения от федерации. Это придаст мотивации спортсменам для успешного выступления в ринге. Боксер должен быть не только успешным в ринге, но и самодостаточным и процветающим в жизни", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Белграде (Сербия) с 24 октября по 6 ноября.

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Версия на английском языке World boxing championship medalists to get money prizes for first time in history
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatında ilk: Medal qazanan boksçulara pul mükafatı veriləcək

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