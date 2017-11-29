Матч на первенство мира по шахматам пройдет в Лондоне в ноябре 2018 года

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FIDE) назвала Лондон местом проведения матча на первенство мира в 2018 году.

Как передает Report, об этом объявил в среду в британской столице первый вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.

Матч пройдет с 9 по 28 ноября 2018 года. "Лондон имеет свою историю в организации спортивных, культурных событий, а ведь все это присуще шахматам", - сказал Макропулос.

Нынешним чемпионом мира является 26-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Он удерживает шахматную корону с 2013 года, когда в матче на первенство мира в индийском Ченнаи победил 15-го чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда.

Соперником Карлсена в матче станет победитель турнира претендентов, который состоится с 10 по 28 марта в Берлине. В нем примут участие восемь гроссмейстеров: бывший чемпион мира Владимир Крамник (Россия), участник предыдущего матча на первенство мира Сергей Карякин (Россия), Александр Грищук (Россия), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай).