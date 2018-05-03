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    Мария Стадник стала чемпионом Европы

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Каспийске (Россия).

    Как сообщает Report, на решающей встрече в весовой категории 50 кг Мария Стадник одержала победу над румынкой Эмилией Вуджу.

    Она обыграла соперницу со счетом 10:0. После этого результата М.Стадник стала семикратной чемпионкой Европы.

    Отметим, что сегодня на поединок за бронзовую медаль выйдут Сабира Алиева (76 кг) и Татьяна Омельченко (59 кг). 

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