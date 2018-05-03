Мария Стадник стала чемпионом Европы

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Каспийске (Россия).

Как сообщает Report, на решающей встрече в весовой категории 50 кг Мария Стадник одержала победу над румынкой Эмилией Вуджу.

Она обыграла соперницу со счетом 10:0. После этого результата М.Стадник стала семикратной чемпионкой Европы.

Отметим, что сегодня на поединок за бронзовую медаль выйдут Сабира Алиева (76 кг) и Татьяна Омельченко (59 кг).