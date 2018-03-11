Маммедъяров сыграл вничью с Ароняном

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстр Шахрияр Маммедъяров сыграл очередную партию на Турнире претендентов по шахматам, проходящем в Берлине.
Как передает Report, во втором туре азербайджанский шахматист встречался с армянином Левоном Ароняном.
Противостояние завершилось со счетом 0.5 : 0.5.
Турнир претендентов, второй тур
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Левон Аронян (Армения) - 0.5:0.5
Дин Лижэнь (Китай) - Фабиано Каруана (США)
Владимир Крамник (Россия) - Сергей Карякин (Россия)
Александр Грищук (Россия) - Уэлси Со (США)
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook