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    Маммедъяров сыграл вничью с Ароняном

    Противостояние завершилось со счетом 0.5 : 0.5

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстр Шахрияр Маммедъяров сыграл очередную партию на Турнире претендентов по шахматам, проходящем в Берлине.

    Как передает Report, во втором туре азербайджанский шахматист встречался с армянином Левоном Ароняном.

    Противостояние завершилось со счетом 0.5 : 0.5.

    Турнир претендентов, второй тур

    Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Левон Аронян (Армения) - 0.5:0.5

    Дин Лижэнь (Китай) - Фабиано Каруана (США)

    Владимир Крамник (Россия) - Сергей Карякин (Россия)

    Александр Грищук (Россия) - Уэлси Со (США)

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