Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пытался развязать потасовку во время дуэли взглядов с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым, ударив соперника по рукам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел на торжественной церемонии взвешивания участников UFC 229 в Лас-Вегасе.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора начнется около 8 утра воскресенья по бакинскому времени. На официальной церемонии взвешивания перед турниром оба бойца уложились в норму легкого веса (70,3 кг - Нурмагомедов, 70,1 кг - Макгрегор), так что проведению поединка ничего не угрожает. Однако в случае возникновения непредвиденных ситуаций, как ранее сообщил глава UFC Дэйна Уайт, на ринг вместо россиянина или ирландца может выйти американец Тони Фергюсон.