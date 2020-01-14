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Макгрегор признался, что употреблял алкоголь во время подготовки к бою с Нурмагомедовым

Макгрегор признался, что употреблял алкоголь во время подготовки к бою

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий Макгрегора приводит портал MMA Junkie.

"Я пил всю неделю до боя. Я сделал ошибку, но я достаточно мужествен, чтобы признать и исправить ее, вот что я сделал", - сказал Макгрегор.

Напомним, что бой Нурмагомедов - Макгрегор состоялся осенью 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом.

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