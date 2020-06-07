Конор Макгрегор https://report.az/storage/news/b94dcda3141dcbd033f26947e9c084da/92c25b58-932f-4ebf-8c30-cee9ea33f147_292.jpg

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Как передает Report, он опубликовал сообщение в своем Twitter-аккаунте.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», — написал он.

К посту Макгрегор прикрепил фото со своей матерью Маргарет, которое было сделано после одного из чемпионских поединков в Лас-Вегасе. "Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Все, что ты хочешь, твое", — обратился он к ней.

В прошлом спортсмен уже несколько раз — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Однако в итоге это оказывалось неправдой.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

В последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.