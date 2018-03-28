Махир Мамедов: Победитель турнира претендентов мог выступать за сборную Азербайджана

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Два года назад рассматривался вариант привлечения в состав сборной Азербайджана по шахматам победителя турнира претендентов Фабиано Каруана.

Об этом Report заявил вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Он отметил, что в начале 2015 года на повестке был вопрос выступления гроссмейстера Фабиано Каруана за азербайджанскую команду. Однако по желанию родителей Каруана отдал предпочтение предложению, поступившему из США: "В то время мы вели переговоры, это была инициатива, согласованная с соответствующими инстанциями, в том числе с президентом федерации Эльманом Рустамовым. У нас хорошие отношения с Фабиано, он сам предпринял первый шаг, мы провели определенные переговоры, однако по воле родителей было принято предложение, поступившее из США. В итоге, Фабиано решил выступать за сборную США".

По словам М.Мамедова, после того, как переговоры с Фабиано Каруана не увенчались успехом, были налажены контакты с латышом Аркадием Найдичем.

Отметим, что два года назад "La Gazzetta dello Sport" писала о том, что Ф.Каруана было предложено 400 тысяч долларов годовых за выступление в составе сборной Азербайджана.