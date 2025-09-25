Заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Азербайджана Мадат Гулиев избран почетным председателем Общественного объединения "Молодые профессиональные велосипедисты".

Как сообщает Report, об этом было объявлено на очередной презентации объединения.

В мероприятии приняли участие национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев, председатель ОО Вугар Салахов, вице-президент Федерации триатлона Азербайджана Руфат Гасанов, олимпийские чемпионы Эльнур Мамедов и Хидаят Гейдаров, бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев и др.

В ходе мероприятия было объявлено, что решением общего собрания Мадат Гулиев избран почетным председателем ОО "Молодые профессиональные велосипедисты".

В завершение состоялись обсуждения будущих проектов объединения.