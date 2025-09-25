Мадат Гулиев избран почетным председателем ОО "Молодые профессиональные велосипедисты"
- 25 сентября, 2025
- 19:11
Заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Азербайджана Мадат Гулиев избран почетным председателем Общественного объединения "Молодые профессиональные велосипедисты".
Как сообщает Report, об этом было объявлено на очередной презентации объединения.
В мероприятии приняли участие национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев, председатель ОО Вугар Салахов, вице-президент Федерации триатлона Азербайджана Руфат Гасанов, олимпийские чемпионы Эльнур Мамедов и Хидаят Гейдаров, бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев и др.
В ходе мероприятия было объявлено, что решением общего собрания Мадат Гулиев избран почетным председателем ОО "Молодые профессиональные велосипедисты".
В завершение состоялись обсуждения будущих проектов объединения.