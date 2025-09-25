Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    25 сентября, 2025
    Заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Азербайджана Мадат Гулиев избран почетным председателем Общественного объединения "Молодые профессиональные велосипедисты".

    Как сообщает Report, об этом было объявлено на очередной презентации объединения.

    В мероприятии приняли участие национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев, председатель ОО Вугар Салахов, вице-президент Федерации триатлона Азербайджана Руфат Гасанов, олимпийские чемпионы Эльнур Мамедов и Хидаят Гейдаров, бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев и др.

    В ходе мероприятия было объявлено, что решением общего собрания Мадат Гулиев избран почетным председателем ОО "Молодые профессиональные велосипедисты".

    В завершение состоялись обсуждения будущих проектов объединения.

    Mədət Quliyev "Gənc Peşəkar Velosipedçilər" İctimai Birliyinin fəxri sədri seçilib

