Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии - ВИДЕО

На трассе в Будапеште завершилась гонка Гран-при Венгрии.

Как передаёт Report, победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Вторым к финишу пришёл пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако "Мерседес" принял решение провести второй пит-стоп - после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.

Отметим, что 20 пилотов из 10 команд преодолели 70 кругов - 306,63 км - прежде чем добраться до финиша.

It took 67 laps



but with 3 to go - this is when @LewisHamilton got there, as Verstappen's tyres gave up the grip#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/RmcSqtxZ0q