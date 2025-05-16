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Легенды UFC впервые приедут в Баку

Легенды UFC впервые приедут в Баку Легенды UFC впервые приедут в Баку
Индивидуальные
16 мая 2025 г. 17:24
Легенды UFC впервые приедут в Баку

Легенды UFC приедут в Баку в рамках турнира UFC Fight Night, который Азербайджан впервые примет 21 июня.

Как сообщает Report, азербайджанскую столицу посетит член Зала Славы UFC и бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг.

Биспинг вместе с Брендоном Фитцджеральдом и Полом Фелдером составят звездную команду официальных комментаторов турнира. А живая легенда мира UFC Брюс Баффер будет ведущим в октагоне.

Главным событием вечера станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Не менее захватывающим обещает быть бой в легком весе между представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым и Игнасио Бахамондесом.

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Версия на азербайджанском языке UFC-nin məşhur ulduzları Bakıya gələcək

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