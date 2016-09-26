 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Легендарный гольфист скончался в США

    Арнольд Палмер скончался в возрасте 87 лет

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Американский гольфист Арнольд Палмер, который считается одним из величайших игроков в истории спорта, скончался в возрасте 87 лет.  Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он умер в больнице города Питтсбург в штате Пенсильвания, где проходил обследование сердца.

    За свою многолетнюю карьеру Палмер победил в более чем 90 соревнованиях по всему миру, включая семь побед в престижном турнире Мастерс.

    Палмер внес серьезный вклад в популяризацию гольфа, издавая книги и продюсируя телешоу об этом виде спорта. У него были тысячи фанатов, которых называли "Армия Арни".

    В 1967 году он стал первым гольфистом, заработавшим миллион долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi