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Ламия Велиева: Горжусь, что достойно представила Азербайджан

Ламия Велиева: Горжусь, что достойно представила Азербайджан "Я очень счастлива. Горжусь тем, что достойно представила Азербайджан и высоко подняла наш флаг"
Индивидуальные
7 сентября 2021 г. 11:54
Ламия Велиева: Горжусь, что достойно представила Азербайджан

"Я очень счастлива. Горжусь тем, что достойно представила Азербайджан и высоко подняла наш флаг. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные условия и проявленную заботу".

Как сообщает Report, об этом по возвращении в Баку журналистам сказала параатлетка Ламия Велиева, завоевавшая золотую и серебряную медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

19-летняя спортсменка добавила, что будет усиленно готовиться к Летним Паралимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Ламия Велиева завоевала в Токио золотую медаль в беге на 400 метров и серебряную в беге на 100 метров.

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Версия на английском языке Lamiya Valiyeva says 'proud of having decently represented Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Lamiyə Vəliyeva: "Tokio paralimpiadasında çempion olacağıma inanmırdım"

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