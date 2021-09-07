Ламия Велиева: Горжусь, что достойно представила Азербайджан

"Я очень счастлива. Горжусь тем, что достойно представила Азербайджан и высоко подняла наш флаг"

"Я очень счастлива. Горжусь тем, что достойно представила Азербайджан и высоко подняла наш флаг. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные условия и проявленную заботу".

Как сообщает Report, об этом по возвращении в Баку журналистам сказала параатлетка Ламия Велиева, завоевавшая золотую и серебряную медали на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

19-летняя спортсменка добавила, что будет усиленно готовиться к Летним Паралимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Ламия Велиева завоевала в Токио золотую медаль в беге на 400 метров и серебряную в беге на 100 метров.