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    Кянан Алигулиев занял первое место на Кубке Азербайджана в весовой категории 77 кг

    Подняв суммарно 278 кг. (123+155) он опередил всех соперников и завоевал золото

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ./ Состоялся очередной турнир Кубка Азербайджана по тяжелой атлетике в Академии тяжелой атлетики в столичном поселке Шувелян.

    Как сообщили Report из Федерации тяжелой атлетики, на помост вышли атлеты в весовой категории до 77 кг.

    На высшую ступень пьедесталы поднялся атлет из Лянкярана Кянан Алигулиев. Подняв суммарно 278 кг. (123+155) он опередил всех соперников и завоевал золото.

    Серебро досталось Сянану Гулиеву. Он поднял суммарно 277 кг (126+151). Бронза у Эльшада Шарифова, который показатель в 272 кг (177+155). 

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