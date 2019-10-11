Квалификационные заезды "Формулы 1" Гран-при Японии перенесены из-за тайфуна

Квалификационные заезды 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2019 года - Гран-при Японии - перенесены из-за тайфуна "Хагибис".

Как сообщает Report со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA), все мероприятия в рамках Гран-при Японии, которые должны были пройти 12 октября, отменяются.

Квалификационные заезды были перенесены на 13 октября. В федерации подчеркивают, что новое расписание также может измениться. Все зависит от погодных условий.

Тайфун уже стал причиной отмены порядка 800 внутренних авиарейсов и остановки железнодорожного сообщения в регионе. Также погодная ситуация стала причиной отмены двух матчей Кубка мира по регби, проходящего в Японии.

Отметим, что в последний раз тайфун вмешивался в проведение Гран-при Японии в 2014 году. Та гонка закончилась смертельной аварией Жюля Бьянки.