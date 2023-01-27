"Кубок Президента-2023" впервые вошел в календарь Европейской ассоциации каноэ

Федерация гребли на каноэ Азербайджана (ФГКА) добилась еще одного успеха.

Федерация гребли на каноэ Азербайджана (ФГКА) добилась еще одного успеха.

Как сообщили Report в ведомстве, международная регата "Кубок Президента-2023", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, впервые вошла в календарь Европейской ассоциации каноэ.

На официальном интернет-сайте ассоциации также опубликована информация о конкурсе.

Отметим, что "Кубок Президента-2023" пройдет с 4 по 7 мая. Мингячевирская регата, организованная ФГКА в 2022 году с 21 по 23 октября, также вошла в календарь Европейской ассоциации каноэ.