Кубок мира: Три азербайджанские гимнастки в финале

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене завершится Кубок мира по художественной гимнастике

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене завершится Кубок мира по художественной гимнастике.

Как передает Report, в последний день состоятся финальные выступления.

Среди азербайджанских гимнасток Зохра Агамирова поборется за медаль в выступлениях с лентой.

Команду в составе Зейнаб Хумматовой, Ляман Алимурадовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан ждут два финальных выступления. Коллектив проверит свои силы в групповых выступлениях с 5 мячами, 2 обручами и 2 булавами.

В Кубке мира принимают участие 167 гимнасток из 35 стран. В соревнованиях классификационного характера на Летние Олимпийские игры Токио-2020 лицензии получат гимнастки, занявшие три первых места.