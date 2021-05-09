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Кубок мира: Три азербайджанские гимнастки в финале

Кубок мира: Три азербайджанские гимнастки в финале Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене завершится Кубок мира по художественной гимнастике
Индивидуальные
9 мая 2021 г. 10:45
Кубок мира: Три азербайджанские гимнастки в финале

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене завершится Кубок мира по художественной гимнастике.

Как передает Report, в последний день состоятся финальные выступления.

Среди азербайджанских гимнасток Зохра Агамирова поборется за медаль в выступлениях с лентой.

Команду в составе Зейнаб Хумматовой, Ляман Алимурадовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан ждут два финальных выступления. Коллектив проверит свои силы в групповых выступлениях с 5 мячами, 2 обручами и 2 булавами.

В Кубке мира принимают участие 167 гимнасток из 35 стран. В соревнованиях классификационного характера на Летние Олимпийские игры Токио-2020 лицензии получат гимнастки, занявшие три первых места.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Bədii gimnastlarımız üçün 3 final

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