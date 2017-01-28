Король спринта Усейн Болт вернул олимпийскую медаль

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Из-за положительной допинг-пробы партнера по сборной Ямайки Несты Картера спринтеру Усейну Болту пришлось вернуть золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров.

Как передает Report, об этом сообщил сам Болт, его цитирует Reuters.

«Конечно, неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета (МОК). Поэтому я уже вернул медаль», — отметил спортсмен.

Ранее, 25 января, в пробе Картера был обнаружен анаболический стероид туринабол. В итоге награды отобрали у всей сборной Ямайки.

Болт принял участие в трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где завоевал в общей сложности девять золотых медалей.