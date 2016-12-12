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    Коллектив Федерации дзюдо Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева

    Были возложены цветы к могиле общенационального лидера, с глубоким уважением почтили память великого сына азербайджанского народа

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Коллектив Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности сегодня посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана, были возложены цветы к могиле общенационального лидера, с глубоким уважением почтили память великого сына азербайджанского народа.

    Затем присутствующие возложили цветы к могиле ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. 

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