Коллектив Федерации дзюдо Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Коллектив Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности сегодня посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Азербайджана, были возложены цветы к могиле общенационального лидера, с глубоким уважением почтили память великого сына азербайджанского народа.

Затем присутствующие возложили цветы к могиле ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.