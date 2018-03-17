Клуб "Ахмат" проведет бойцовский вечер на Бакинском олимпийском стадионе

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 4 Мая в Баку на главной площадке Бакинского олимпийского стадиона (БОС) пройдет бойцовский вечер под названием WFCA-48 (World Fighting Championship Akhmat).

Как собщили Report в БОС организаторами мероприятия, которое начнется в 19:00, являются "Ахмат", Федерация дзюдо Азербайджана и бойцовский клуб "Олимпия".

Это мероприятие будет полностью новым форматом для БОС. На вечере состоится 10 боев и один супербой. Азербайджан будут представлять 3 бойца - Вугар Керимов, Мехман Мамедов и Бахтияр Арзуманов. Другие бойцы из России, Украины, Бразилии, Кыргызстана и США. Супербой состоится между двумя россиянами - Магомедрасулом Хасбулаевым и Салманом Жамалдаевым.

Билеты поступят в продажу в начале апреля.

Для боев будет выделена часть арены и вокруг сцены будет установлена трибуна на 4 тыс человек.

Отметим, что боец азербайджанского происхождения Забит Самедов (боец K-1 ) является членом клуба "Ахмат".