Кирсан Илюмжинов: Азербайджан многое делает для мировых шахмат

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанская госнефтекомпания (SOCAR) и власти республики оказывают очень важную поддержку мировым шахматам.

Как передает Report, со ссылкой на иностранных СМИ, об этом заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

"Хотелось бы поблагодарить азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR за то, что на протяжении долгого времени она является спонсором многих международных шахматных мероприятий, включая претендентский турнир 2013 года в Лондоне. Тогда, напомню, начал свое восхождение Магнус Карлсен, победив на лондонском турнире и поборовшись после этого за звание чемпиона мира. SOCAR не только вкладывает существенные финансы в профессиональные шахматы, но и поддерживает программу Chess in schools, "Шахматы в школах", в Азербайджане и во многих других странах мира. За это мы лично благодарны руководству SOCAR", - подчеркнул он.

Также Кирсан Илюмжинов выразил благодарность правительству и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. "Президент одной из первых своих программ принял государственную программу развития шахмат на пять лет – то есть Ильхам Алиев стал первым президентом в мире, который ввел государственную поддержку развития шахмат. Программа включает в себя развитие детского шахматного спорта, строительство новых шахматных клубов и академий в городах. Я сам лично принимал участие в открытии таких шахматных клубов в нескольких городах Азербайджана. Кроме этого, значительные деньги выделяются на подготовку национальной сборной", - рассказал президент FIDE.