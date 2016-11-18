Карякин и Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за шахматную корону

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью пятую партию в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена черными фигурами. Встреча проходит в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает TASS.

По итогам пяти партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 2,5:2,5. Шестая партия состоится в пятницу, Карякин будет играть белыми фигурами.

Матч в Нью-Йорке состоит из 12 партий с классическим контролем времени - 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день. В течение матча Карлсен и Карякин будут проходить допинг-контроль, в том числе и на запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещество мельдоний.

В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Возможный тай-брейк пройдет 30 ноября - в день рождения Карлсена.





