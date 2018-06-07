Каруана стал победителем супертурнира в Норвегии

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Американский гроссмейстер Фабиано Каруана занял первое место на шахматном супертурнире в норвежском Ставангере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в последнем туре Каруана белыми фигурами одержал победу над своим соотечественником Уэсли Со.

Российский шахматист Сергей Карякин белыми проиграл индийцу Вишванатану Ананду, француз Максим Вашье-Лаграв и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью, как и армянин Левон Аронян и американец Хикару Накамура.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров в четверг не играл, так как его соперником должен был стать Динь Лижэнь.

Каруана набрал пять очков и занял первое место в таблице. Он стал первым американцем, который победил на супертурнире в Ставангере.

Второе место поделили Карлсен, Накамура и Ананд, набравшие по 4,5 очка. Далее в таблице идут Со, Аронян (оба - по 4 очка), Мамедьяров (3,5), Карякин и Вашье-Лаграв (оба - по 3 очка).