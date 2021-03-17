Карлсен выбил Ароняна из турнира

Определились три полуфиналиста IV этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Как передает Report, в четвертьфинале турнира, носящего название Magnus Carlsen Invitational, сам Карлсен, Уэсли Со (США) и Ян Непомнящий (Россия) завоевали путевки в следующий раунд.
В ¼ финала они отстранили от борьбы Левона Ароняна (Армения), Алирезу Фируджу (ФИДЕ) и Хикару Накамуру соответственно.
В данный момент продолжается партия Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды). После первых трех партий нидерландец впереди со счетом 2:1.