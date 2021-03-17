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Карлсен выбил Ароняна из турнира

Карлсен выбил Ароняна из турнира Определились три полуфиналиста IV этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
17 марта 2021 г. 23:13
Карлсен выбил Ароняна из турнира

Определились три полуфиналиста IV этапа Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в четвертьфинале турнира, носящего название Magnus Carlsen Invitational, сам Карлсен, Уэсли Со (США) и Ян Непомнящий (Россия) завоевали путевки в следующий раунд.

В ¼ финала они отстранили от борьбы Левона Ароняна (Армения), Алирезу Фируджу (ФИДЕ) и Хикару Накамуру соответственно.

В данный момент продолжается партия Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды). После первых трех партий нидерландец впереди со счетом 2:1.

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