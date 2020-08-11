О нас
Report Georgia

Календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать 22 гонки

Календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать 22 гонки Об этом заявил промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри
Индивидуальные
11 августа 2020 г. 12:21
Календарь Формулы-1 на сезон-2021 будет включать 22 гонки
0 : 00
0 : 00

"Планируем, что календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать в себя 22 Гран-при".

Как сообщает Report, об этом промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри сказал изданию "Motorsportweek".

"Мы планируем стандартный календарь на сезон-2021 – что он будет выглядеть так, как можно было ожидать в начале года (до пандемии). Хотя мы прекрасно понимаем, что не можем предсказать, как будет развиваться ситуация с вирусом", – рассказал Кэри.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса были отменены ряд Гран-при "Формулы 1", среди которых и гонки в Баку, которые должны были состояться 5-7 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Formula 1" növbəti mövsüm 22 Qran-pri keçirmək istəyir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен
10 августа 2020 г. 07:15
Пилот Ред Булл Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия Формулы-1
Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"
9 августа 2020 г. 19:02
FIA удовлетворила протест Renault на болиды Racing Point 
FIA удовлетворила протест Renault на болиды Racing Point 
7 августа 2020 г. 20:22
UFC наказал поднявшего флаг сепаратистского режима армянского спортсмена
UFC наказал поднявшего "флаг" сепаратистского режима армянского спортсмена
7 августа 2020 г. 15:37
В Азербайджане два спорткомплекса станут больницами модульного типа
В Азербайджане два спорткомплекса станут больницами модульного типа
4 августа 2020 г. 17:27
Победивший Тайсона боксер предложил ему реванш
Победивший Тайсона боксер предложил ему реванш
3 августа 2020 г. 23:57
Пилот Мерседеса выиграл Гран-при Великобритании Формулы-1
Пилот "Мерседеса" выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
2 августа 2020 г. 19:00
Боец MMA напал на судью
ВидеоБоец MMA напал на судью
1 августа 2020 г. 21:28
Рейтинг ФИДЕ: Обнародованы новые позиции азербайджанских шахматистов
Рейтинг ФИДЕ: Обнародованы новые позиции азербайджанских шахматистов
31 июля 2020 г. 14:28
Хабиб Нурмагомедов приступил к тренировкам 
Хабиб Нурмагомедов приступил к тренировкам 
29 июля 2020 г. 11:40

Последние новости

12:48
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса В регионе
12:42
Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
12:36
ФотоВ Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды Происшествия
12:21
Календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать 22 гонки Индивидуальные
12:16
ФотоЗадержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии Происшествия
11:59
Число смертей от коронавируса в Армении превысило 800 В регионе
11:53
Свадебные гуляния в Саатлы прервала полиция Происшествия
11:46
В России снижается число заболевших коронавирусом В регионе
11:34
Когда откроются платежные терминалы на станции метро “Гянджлик”? Инфраструктура
11:27
В Грузии 14 новых случаев заражения коронавирусом В регионе
11:17
В Баку проходит встреча между представителями Азербайджана и Сербии Внешняя политика
11:06
Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду Другие страны
11:04
Арестованный за взяточничество экс-прокурор обратился в Верховный суд Происшествия
10:41
Подписано соглашение между Центробанком Азербайджана и IFC Финансы
10:23
ФотоВидеоТактические учения продолжаются с участием подразделений Сухопутных войск Армия
Вся новостная лента