Календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать 22 гонки

Об этом заявил промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри

"Планируем, что календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать в себя 22 Гран-при".

Как сообщает Report, об этом промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри сказал изданию "Motorsportweek".

"Мы планируем стандартный календарь на сезон-2021 – что он будет выглядеть так, как можно было ожидать в начале года (до пандемии). Хотя мы прекрасно понимаем, что не можем предсказать, как будет развиваться ситуация с вирусом", – рассказал Кэри.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса были отменены ряд Гран-при "Формулы 1", среди которых и гонки в Баку, которые должны были состояться 5-7 июня.