Израиль лишили права на проведение ЧЕ по гимнастике

Израиль не сможет провести чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2025 году.

Израиль не сможет провести чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2025 году.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Исполком European Gymnastics принял решение о переносе соревнований в другую страну из-за сложившейся ситуации в Израиле. Турнир должен был пройти в Тель-Авиве. European Gymnastics снова рассмотрит заявки стран на проведение соревнований.

Их можно подать до 23 апреля.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.