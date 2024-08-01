Итоги дня на парижской Олимпиаде: Азербайджанские баскетболистки одержали важную победу

Азербайджанские спортсмены завершили очередной день соревнований на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Азербайджанские спортсмены завершили очередной день соревнований на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report , успешным выступлением запомнилась женская сборная по баскетболу 3х3.

Во втором туре азербайджанские баскетболистки обыграли американок со счетом 20:17. Отметим, что сборная США занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая лишь китаянкам. В III и IV турах Олимпиады команда Азербайджана встретится с коллективами из Франции и Германии соответственно. Обе игры состоятся сегодня.

Член сборной по академической гребле Диана Дымченко вступила в борьбу за 6-12 места. Она финишировала третьей среди шести участников полуфинала C/D, преодолев дистанцию ​​за 7 минут 59,23 секунды. Этот результат вывел Д.Дымченко в финал С.

Дзюдоист Эльджан Гаджиев начал выступление с 1/16 финала. В этом раунде он одолел представителя Турции Михаэля Зганка и вышел в 1/8, где проиграл французу Нгаяпу Хамбу и завершил турнир без медали.

Представляющий Азербайджан в соревнованиях по триатлону Ростислав Певцов стал 43-м, преодолев общую дистанцию ​​за 1 час 50 минут 36 секунд.

Бадминтонист Эди Рески Двичайо провел свой второй матч в группе Е. Спортсмен уступил датчанину Андерсу Антонсену со счетом 0:2 (12:21, 14:21) и завершил выступление.