О нас

Итоги дня на парижской Олимпиаде: Азербайджанские баскетболистки одержали важную победу

Итоги дня на парижской Олимпиаде: Азербайджанские баскетболистки одержали важную победу Азербайджанские спортсмены завершили очередной день соревнований на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
1 августа 2024 г. 00:51
Итоги дня на парижской Олимпиаде: Азербайджанские баскетболистки одержали важную победу

Азербайджанские спортсмены завершили очередной день соревнований на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, успешным выступлением запомнилась женская сборная по баскетболу 3х3.

Во втором туре азербайджанские баскетболистки обыграли американок со счетом 20:17. Отметим, что сборная США занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая лишь китаянкам. В III и IV турах Олимпиады команда Азербайджана встретится с коллективами из Франции и Германии соответственно. Обе игры состоятся сегодня.

Член сборной по академической гребле Диана Дымченко вступила в борьбу за 6-12 места. Она финишировала третьей среди шести участников полуфинала C/D, преодолев дистанцию ​​за 7 минут 59,23 секунды. Этот результат вывел Д.Дымченко в финал С.

Дзюдоист Эльджан Гаджиев начал выступление с 1/16 финала. В этом раунде он одолел представителя Турции Михаэля Зганка и вышел в 1/8, где проиграл французу Нгаяпу Хамбу и завершил турнир без медали.

Представляющий Азербайджан в соревнованиях по триатлону Ростислав Певцов стал 43-м, преодолев общую дистанцию ​​за 1 час 50 минут 36 секунд.

Бадминтонист Эди Рески Двичайо провел свой второй матч в группе Е. Спортсмен уступил датчанину Андерсу Антонсену со счетом 0:2 (12:21, 14:21) и завершил выступление.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024-də günün yekunu: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi tarixi qələbə qazanıb

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi