Итоги дня: Азербайджан завоевал свою 50-ю медаль на Олимпийских играх в Париже

Сегодня шесть азербайджанских спортсменов приняли участие в летних Олимпийских играх во французской столице Париже и в 6-й день соревнований одному из них удалось завоевать первое золото.

Сегодня шесть азербайджанских спортсменов приняли участие в летних Олимпийских играх во французской столице Париже и в 6-й день соревнований одному из них удалось завоевать первое золото.

Как сообщает Report, исторический успех Хидаята Гейдарова, который опередил всех своих соперников в соревнованиях по дзюдо, позволил Азербайджану взять свою 50-ю медаль в истории крупнейших соревнований планеты.

Чемпион мира и Европы в весовой категории до 73 кг завоевал главный приз Олимпиады, победив в финале француза Джона Бенджамина Габана.

Победа азербайджанского бадминтониста Эди Рески Двичайо в первом матче группы Е над австрийцем Коллинсом Филимоном увеличила его шансы на выход в 1/4 финала.

Для других наших спортсменов этот день прошел не так удачно. Наша бадминтонистка Кейша Фатима Захра во втором матче группы N остановила борьбу, проиграв Кирсти Гилмор из Великобритании.

Наша единственная представительница на соревнованиях по фехтованию Анна Башта попрощалась с турниром, проиграв в 1/16 финала китаянке Хун ю Янг со счетом 5:16.

А в боксерском поединке Мохаммед Абдуллаев (+92 кг) не оправдал надежд, проиграв немцу Нельви Тиафаку.

Другой наш боксер Малик Гасанов, проиграв Лаше Гурулии из Грузии, завершив соревнования без медалей.

Отметим, что завтра в Олимпиаде от Азербайджана примут участие еще пять спортсменов и женская сборная по баскетболу 3х3.