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    Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал

    Соперником станет победитель матча Камерун – Оман

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу из 23-летних спортсменов вышла в финал IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

    Как сообщает Report, команда под руководством Яшара Вахабзаде обыграла в полуфинале сборную Алжира со счетом 2:0. В матче на "Далга Арена" отличились Руслан Абышов и Магсад Исаев. Этой победой сборная Азербайджана обеспечила минимум серебро.

    Отметим, что соперником сборной Азербайджана станет победитель матча Камерун – Оман, который состоится в 18:30. Решающий матч пройдет 21 мая на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 20:00.

    Футбол

    18 мая

    Полуфинал

    Алжир – Азербайджан - 0:2

    Голы: Руслан Абышов, 39. Магсад Исаев, 57

    "Далга Арена"

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