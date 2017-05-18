Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу вышла в финал

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу из 23-летних спортсменов вышла в финал IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".
Как сообщает Report, команда под руководством Яшара Вахабзаде обыграла в полуфинале сборную Алжира со счетом 2:0. В матче на "Далга Арена" отличились Руслан Абышов и Магсад Исаев. Этой победой сборная Азербайджана обеспечила минимум серебро.
Отметим, что соперником сборной Азербайджана станет победитель матча Камерун – Оман, который состоится в 18:30. Решающий матч пройдет 21 мая на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 20:00.
Футбол
18 мая
Полуфинал
Алжир – Азербайджан - 0:2
Голы: Руслан Абышов, 39. Магсад Исаев, 57
"Далга Арена"
Sport DepartmentАвтор новости
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