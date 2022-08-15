Исламиада: Азербайджан занимает 4-е место с 58 медалями

После 10-го дня V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 58.

После 10-го дня V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 58.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, 18 из медалей - золотые, 22 - серебряные и 18 - бронзовые.

С этим результатом Азербайджан занял 4-е место в общем рейтинге стран-участниц Исламиады.

На первых трех позициях расположились Турция - 209 (79 золотых, 73 серебряные, 57 бронзовых), Иран - 94 (32 золотые, 24 серебряные, 38 бронзовых) и Узбекистан - 86 (27 золотых, 24 серебряные, 35 бронзовых) медалей.