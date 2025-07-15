III Игры СНГ: восемь стран подтвердили участие 1846 спортсменов

III Игры СНГ: восемь стран подтвердили участие 1846 спортсменов

Восемь стран подтвердили участие 1846 спортсменов в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Согласно информации, в соревнованиях примут участие 1846 спортсменов и 2666 представителей из 8 стран пространства СНГ (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). Последним подтвердилось участие спортсменов из Туркменистана.

В турнире будут соревноваться 349 спортсменов из Азербайджана, 263 из России, 259 из Казахстана, 257 из Узбекистана, 255 из Беларуси, 202 из Таджикистана, 170 из Туркменистана и 85 из Кыргызстана.

Соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 площадках.

На начальном этапе регистрируются только делегации стран СНГ. На втором этапе регистрация проводится для делегаций стран, не являющихся членами СНГ, участвующих в соревнованиях по специальному приглашению. В целом ожидается, что в Играх примут участие около 5500 участников из 23 стран мира.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемония открытия состоится 28 сентября, а церемония закрытия – 8 октября на городском стадионе Гянджи.