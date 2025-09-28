III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по четырем видам спорта
Индивидуальные
- 28 сентября, 2025
- 08:00
В Азербайджане продолжаются III Игры СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, сегодня будут проведены соревнования по четырем видам спорта.
В Габалинском олимпийском спортивном комплексе состоятся очередные встречи по настольному теннису, в парных и смешанных парных разрядах будут организованы четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.
Соревнования по стендовой стрельбе пройдут в Габалинском стрелковом клубе.
На Шекинском городском стадионе стартуют игры по човгану. Сборная Азербайджана в группе А встретится с Кыргызстаном, в группе В пройдет встреча между командами Узбекистана и Казахстана.
В Гянджинском спортивном дворце пройдут финальные соревнования по плаванию в нескольких стилях.
