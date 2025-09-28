III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по четырем видам спорта

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    • 28 сентября, 2025
    • 08:00
    В Азербайджане продолжаются III Игры СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, сегодня будут проведены соревнования по четырем видам спорта.

    В Габалинском олимпийском спортивном комплексе состоятся очередные встречи по настольному теннису, в парных и смешанных парных разрядах будут организованы четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.

    Соревнования по стендовой стрельбе пройдут в Габалинском стрелковом клубе.

    На Шекинском городском стадионе стартуют игры по човгану. Сборная Азербайджана в группе А встретится с Кыргызстаном, в группе В пройдет встреча между командами Узбекистана и Казахстана.

    В Гянджинском спортивном дворце пройдут финальные соревнования по плаванию в нескольких стилях.

    Лента новостей