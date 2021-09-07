Игры стран СНГ: Сборная Азербайджана по настольному теннису победила команду Армении

Сборная Азербайджана по настольному теннису начала свои выступления на I Играх стран СНГ, проходящих в российском городе Казань

Сборная Азербайджана по настольному теннису начала свои выступления на I Играх стран СНГ, проходящих в российском городе Казань.

Как передает Report, в первый день соревнований мужская сборная провела три игры. Победив в первой встрече казахстанскую команду, азербайджанские спортсмены во второй игре проиграли сборной России. Затем, в своей третьем выступлении, они одолели армянских спортсменов.

Женская сборная в первой встрече проиграла команде Беларуси, но победила во второй против сборной Кыргызстана.