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Игры стран СНГ: Сборная Азербайджана по настольному теннису победила команду Армении 

Игры стран СНГ: Сборная Азербайджана по настольному теннису победила команду Армении  Сборная Азербайджана по настольному теннису начала свои выступления на I Играх стран СНГ, проходящих в российском городе Казань
Индивидуальные
7 сентября 2021 г. 21:16
Игры стран СНГ: Сборная Азербайджана по настольному теннису победила команду Армении 

Сборная Азербайджана по настольному теннису начала свои выступления на I Играх стран СНГ, проходящих в российском городе Казань.

Как передает Report, в первый день соревнований мужская сборная провела три игры. Победив в первой встрече казахстанскую команду, азербайджанские спортсмены во второй игре проиграли сборной России. Затем, в своей третьем выступлении, они одолели армянских спортсменов.

Женская сборная в первой встрече проиграла команде Беларуси, но победила во второй против сборной Кыргызстана.

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Версия на азербайджанском языке MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennis yığması Ermənistana qalib gəlib

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