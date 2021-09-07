Игры стран СНГ: Азербайджанские самбисты одолели противников из Армении

Три азербайджанских самбиста на проходящих в российском городе Казань I Играх СНГ нанесли поражение представителям Армении.

Три азербайджанских самбиста на проходящих в российском городе Казань I Играх СНГ нанесли поражение представителям Армении.

Как передает командированный в Казань сотрудник Report, выступающий в весовой категории 58 кг Ниджат Мамедли в 1/4 финала одолел Вадима Петручика (Беларусь), а вслед за ним Давида Овсепяна (Армения).

Выступающий в весовой категории 98 кг Расул Айдемиров последовательно одержал победу над Адилем Уулуданом (Кыргызстан) и Нориком Хуршудяном (Армения).

Эльвин Багиров (64 кг) в полуфинале одолел Арама Агаджаняна (Армения).

Таким образом, Мамедли, Айдемиров и Багиров завоевали путевку в финал и по меньшей мере могут рассчитывать на серебряную медаль.