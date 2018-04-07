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    Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Анталье

    Сборная Азербайджана отправилась на гран-при с 10 дзюдоистами

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире Гран-при в Турецком городе Анталья.

    Как передает Report, 21-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 73 кг, начал турнир с 1/16 финала.

    Он последовательно победил австрийца Лукаса Рейтера, россиянина Феликса Галуаева и иранца Мухаммеда Мухаммедийа.

    Однако, Гейдаров в полуфинале проиграл представителю Южной Кореи Джангриму Ану. Таким образом, победив черногорца Никола Гусича, Гейдаров поднялся на третью ступень пьедестала почета.

    Сборная Азербайджана отправилась на гран-при с 10 дзюдоистами. В первый день соревнований из пяти спортсменов никто не смог завоевать медаль.

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