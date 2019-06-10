​Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

На трассе в Монреале завершилась гонка Гран-при Канады, передает Report.

Победу в ней одержал пилот “Мерседеса“ Льюис Хэмилтон, второе место осталось за гонщиком “Феррари“ Себастьяном Феттелем. Феттель физически финишировал первым в гонке, однако получил пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу после ошибки — Феттель заблокировал преследовавшего его Хэмилтона.

Третьим к финишу пришёл напарник Феттеля — Шарль Леклер. Российский гонщик “Торо Россо“ Даниил Квят финишировал на 10-й позиции, за два круга до конца гонки опередив в борьбе за очковую зону Карлоса Сайнса. Его напарник Александер Албон не смог завершить гонку.