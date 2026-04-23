    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить

    • 23 апреля, 2026
    • 21:21
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась торжественная встреча сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, которая, завоевав на чемпионате Европы в Албании две золотые и три бронзовые медали, заняла первое место в командном зачете и стала чемпионом Европы.

    Как передает Report, спортсмены пообщались с журналистами, поделившись своими впечатлениями.

    Азербайджанский борец Хасрат Джафаров, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы, связал свой успех с высоким уровнем подготовки.

    "Перед поездкой я чувствовал большую ответственность", - отметил он, добавив, что понимал, что может вписать свое имя в историю азербайджанской борьбы.

    "Именно поэтому я очень серьезно готовился. Без хорошей подготовки я бы не смог победить в этих поединках. Хотя в первых раундах я уступал и терял очки, на следующих этапах сумел показать достойный результат и отыграть их", - сказал спортсмен.

    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить
    Хасрат Джафаров: Без хорошей подготовки я бы не смог победить

    Avropa çempionu olan yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Последние новости

    01:12

    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана

    Другие страны
    00:41

    Михаил Федоров: Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны

    Другие страны
    00:15
    Фото

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    Другие страны
    23:53

    В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб

    Происшествия
    23:38

    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    Другие страны
    23:21

    В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

    В регионе
    23:04

    Узбекистан и Турция намерены укреплять военное сотрудничество

    В регионе
    22:55

    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    В регионе
    22:53

    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"

    Внешняя политика
    Лента новостей