Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера.

Как передает Report, видео с обращением появилось на странице в "Инстаграме" боксёрского менеджера Деджуана Блэйка.

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27", — сказал Нурмагомедов, не уточнив однако по каким правилам он предлагает провести поединок.

"В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я, — заявил россиянин, добавив, что Мейвезер не смог положить на ринг Макгрегора. — А я сделал это легко.

Напомним, Нурмагомедов 7 октября победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Мейвезер в последнем боксёрском поединке победил Макгрегора техническим нокаутом.