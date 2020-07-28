Хабиб Нурмагомедов может провести последний бой против канадца

Нурмагомедова пока не будут беспокоить и дадут ему время оправиться от потери отца Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

"Конор (Макгрегор) хочет реванша, он хочет его со времен своего последнего поединка с Нурмагомедовым (в октябре 2018 года). Не знаю, возможно ли организовать этот бой, посмотрим, чем все закончится. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера, если это будет последний бой Нурмагомедова. Он показал себя великолепно в единоборствах, в спорте. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет", - цитирует Уайта ESPN.

Предстоящим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, который 9 мая в Джексонвилле (США) досрочно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Их поединок должен состояться в октябре в Абу-Даби. Изначально он должен был пройти в сентябре, но затем Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить Нурмагомедова и дадут ему время оправиться от потери отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.



