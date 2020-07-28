О нас
Report Georgia

Хабиб Нурмагомедов может провести последний бой против канадца

Хабиб Нурмагомедов может провести последний бой против канадца Нурмагомедова пока не будут беспокоить и дадут ему время оправиться от потери отца Абдулманапа Нурмагомедова
Индивидуальные
28 июля 2020 г. 11:45
Хабиб Нурмагомедов может провести последний бой против канадца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

"Конор (Макгрегор) хочет реванша, он хочет его со времен своего последнего поединка с Нурмагомедовым (в октябре 2018 года). Не знаю, возможно ли организовать этот бой, посмотрим, чем все закончится. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера, если это будет последний бой Нурмагомедова. Он показал себя великолепно в единоборствах, в спорте. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет", - цитирует Уайта ESPN.

Предстоящим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, который 9 мая в Джексонвилле (США) досрочно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Их поединок должен состояться в октябре в Абу-Даби. Изначально он должен был пройти в сентябре, но затем Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить Нурмагомедова и дадут ему время оправиться от потери отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Həbib son döyüşünü bu idmançıya qarşı keçirə bilər

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
ФотоВ Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
28 июля 2020 г. 10:35
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
27 июля 2020 г. 16:49
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
27 июля 2020 г. 11:35
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
26 июля 2020 г. 17:11
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
26 июля 2020 г. 17:03
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
26 июля 2020 г. 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
23 июля 2020 г. 22:03
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
23 июля 2020 г. 12:00

Последние новости

12:42
Ассоциация пчеловодов Азербайджана: Мед продавать все сложнее АПК
12:14
Министр Эмин Амруллаев представлен коллективу Минобразования Наука и образование
12:11
ФотоВидеоВ Баку торжественно встретили участвующий в учении личный состав ВС Турции Армия
12:02
В Иране начались военные учения В регионе
11:57
В России умерли 150 человек с коронавирусом за сутки В регионе
11:49
В Грузии еще 8 человек заразились COVID-19 В регионе
11:48
Найден способ взломать любой iPhone ИКТ
11:45
Хабиб Нурмагомедов может провести последний бой против канадца Индивидуальные
11:41
Азербайджанская нефть упала в цене Энергетика
11:22
В водоканале в Сиязане нашли тело утонувшей девочки Происшествия
11:08
Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран Туризм
10:56
Facebook подала иск о вторжении в частную жизнь сотрудников к антимонопольному органу ЕС  ИКТ
10:54
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Нагорно-карабахский конфликт
10:51
ВидеоНачинается сборка крупнейшего исследовательского технопроекта в истории ИКТ
10:35
ФотоВ Азербайджане известный журналист умер от COVID-19 Здравоохранение
Вся новостная лента