Гран-при Мексики могут исключить из календаря "Формулы-1"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Мексиканский этап "Формулы-1" может быть исключен из календаря после 2019 года".

Как сообщает Report со ссылкой на Autosport, об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, правительство страны не намерено продолжать поддерживать местный этап после 2019 года. Таким образом, без финансирования проведение соревнований под угрозой.

Отметим, что в сезоне 2019 года Гран-при Азербайджана пройдет 26-28 апреля, Гран-при Мексики намечен на 25-27 октября.