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Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу

Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на Гран-при ФИДЕ, организованном в столице Сербии, Белграде.
Индивидуальные
4 марта 2022 г. 09:53
Гран-при ФИДЕ: Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на Гран-при ФИДЕ, организованном в столице Сербии, Белграде.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер сыграет в четвертой встрече в группе D белыми фигурами против китайца Юй Янъи.

Встреча стартует в 18:00 по бакинскому времени. В первом туре Мамедъяров сыграл в ничью с Юй Янъи, а во втором и третьем турах с французом Максимом Вашье-Лагравом и россиянином Александром Предке соответственно. В активе каждого представителя группы по 1,5 очка.

Согласно Положению, в каждой группе борьба будет вестись в два раунда по круговой системе. В полуфинал пройдут только победители группы. Полуфинал и финал также будут состоять из двух игр, а при необходимости и тай-брейка.

Участники Гран-при получат рейтинговые очки. Победивший шахматист получит 13 очков, финалист - 10 очков, проигравшие в полуфинале – 7 очков, занявшие вторые места в группе – 4 очка, занявшие третье место – 2 очка. Последним в группе очки не будут засчитаны.

Второй этап Гран-при ФИДЕ завершится 14 марта. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро. Каждый шахматист может принять участие только в двух этапах Гран-при. Два лучших гроссмейстера в общем зачете получат право на участие в Турнире претендентов.

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Версия на азербайджанском языке FIDE Qran-prisi: Şəhriyar Məmmədyarov növbəti görüşünü keçirəcək

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