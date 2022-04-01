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Гран-при ФИДЕ: Мамедьяров в третий раз встретится с Накамурой в полуфинале

Гран-при ФИДЕ: Мамедьяров в третий раз встретится с Накамурой в полуфинале Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу в полуфинале III этапа Гран-при FIDE в Берлине. Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой. Поскольку две предыдущие встречи заверши
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 10:46
Гран-при ФИДЕ: Мамедьяров в третий раз встретится с Накамурой в полуфинале

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу в полуфинале III этапа Гран-при FIDE в Берлине.
Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой. Поскольку две предыдущие встречи завершились ничьей, шахматисты сыграют тай-брейк.
В другом тай-брейке за выход в финал поборются Уэсли Со (США) и Мохаммед Амин Табатабаи (Иран).
Участники Гран-при получат рейтинговые баллы. Победителю будет присвоено 13 очков, финалисту - 10 очков, проигравшие в полуфинале - 7 очков, занявшим 2-е места в группах - 4 очка, занявшим 3-е место - 2 очка.
III этап Гран-при ФИДЕ завершится 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро.

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Версия на азербайджанском языке FIDE Qran-prisi: Məmmədyarov yarımfinalda 3-cü dəfə Nakamura ilə görüşəcək

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