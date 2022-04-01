Гран-при ФИДЕ: Мамедьяров в третий раз встретится с Накамурой в полуфинале

Гран-при ФИДЕ: Мамедьяров в третий раз встретится с Накамурой в полуфинале

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу в полуфинале III этапа Гран-при FIDE в Берлине. Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой. Поскольку две предыдущие встречи заверши

https://static.report.az/photo/d2a1ec46-4cbf-3210-893b-6b5c5ac815e3.jpg https://static.report.az/photo/d2a1ec46-4cbf-3210-893b-6b5c5ac815e3.jpg

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу в полуфинале III этапа Гран-при FIDE в Берлине.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой. Поскольку две предыдущие встречи завершились ничьей, шахматисты сыграют тай-брейк.

В другом тай-брейке за выход в финал поборются Уэсли Со (США) и Мохаммед Амин Табатабаи (Иран).

Участники Гран-при получат рейтинговые баллы. Победителю будет присвоено 13 очков, финалисту - 10 очков, проигравшие в полуфинале - 7 очков, занявшим 2-е места в группах - 4 очка, занявшим 3-е место - 2 очка.

III этап Гран-при ФИДЕ завершится 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет 150 000 евро. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook