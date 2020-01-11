Формула-1: Гран-при Азербайджана признали одним из лучших за последние 10 лет - ВИДЕО

Официальный сайт "Формулы-1" провел голосование среди болельщиков, чтобы выявить топ-10 Гран-при за последние 10 лет.

Как сообщает Report, по итогам голосования 6-ое место занял Гран-при Азербайджана 2017 года, на котором в центр внимания попал конфликт между пилотом "Mercedes" Льюисом Хэмилтоном и гонщиком "Ferrari" Себастьяном Феттелем.

На последнем повороте Хэмилтон резко притормозил, в результате Феттель врезался сзади в его болид. Четырехкратный чемпион мира на этом не остановился, и, догнав противника, задел его болид крылом, за что получил 10-секундный штраф. Победителем Гран-при Азербайджана стал австралийский пилот Red Bull Даниэль Риккардо, второе место досталось пилоту "Mercedes" Вальттери Боттасу, третьим стал пилот "Williams" Лэнс Стролл.

Первое место по итогам голосования досталось Гран-при Германии 2019. Гонка проходила в дождливую погоду. Пилотам Вальттери Боттасу, Шарлю Леклеру, Даниэлю Риккардо и Нико Хюлькенбергу пришлось сойти с дистанции. Победителем Гран-при стал пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен. Себастьян Феттель из "Mercedes" стал вторым, Даниил Квят из "Toro Rosso" - третьим.

Второе и третье места в рейтинге лучших за последнее десятилетие разделили Гран-при Канада 2011 и Бразилия 2019.