Гонщик сгорел заживо на этапе чемпионата Польши по ралли
- 12 октября, 2025
- 21:11
Польский раллийный гонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время этапа чемпионата Польши в городе Ныса.
Как передает Report, об этом сообщает TVP.
Автомобиль гонщика на полном ходу врезался в дерево и почти мгновенно загорелся. Несмотря на помощь, подоспевшую свидетелей происшествия, 40-летний спортсмен скончался на месте происхождения. Его штурман был доставлен в больницу с травмами.
Этот инцидент стал вторым серьезным происшествием за время проведения соревнований. Накануне, в субботу, другой гоночный автомобиль съехал с трассы и сбил двух фотографов, работавших у обочины, которые также были госпитализированы. После гибели Сенковского организаторы приняли решение досрочно прекратить проведение ралли.
Череда трагических событий в Польше вновь обострила вопросы безопасности в раллийном спорте, где зрители и пресса часто находятся в непосредственной близости от гоночной трассы.