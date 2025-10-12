Гонщик сгорел заживо на этапе чемпионата Польши по ралли

Польский раллийный гонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время этапа чемпионата Польши в городе Ныса.

Как передает Report, об этом сообщает TVP.

Автомобиль гонщика на полном ходу врезался в дерево и почти мгновенно загорелся. Несмотря на помощь, подоспевшую свидетелей происшествия, 40-летний спортсмен скончался на месте происхождения. Его штурман был доставлен в больницу с травмами.

Этот инцидент стал вторым серьезным происшествием за время проведения соревнований. Накануне, в субботу, другой гоночный автомобиль съехал с трассы и сбил двух фотографов, работавших у обочины, которые также были госпитализированы. После гибели Сенковского организаторы приняли решение досрочно прекратить проведение ралли.

Череда трагических событий в Польше вновь обострила вопросы безопасности в раллийном спорте, где зрители и пресса часто находятся в непосредственной близости от гоночной трассы.