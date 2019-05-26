​Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вторым в гонке финишировал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", но к его времени на финише было прибавлено 5 секунд за опасный выезд из боксов после пит-стопа.

В итоге он откатился на четвертую позицию, на второе место переместился немец Себастьян Феттель ("Феррари"), на третье - финн Валттери Боттас. Очко за самый быстрый круг в гонке заработал француз Пьер Гасли ("Ред Булл").

Следующий этап пройдет в Канаде с 7 по 9 июня.