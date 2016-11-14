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    Главный тренер сборной Северной Осетии: Азербайджан - моя вторая родина

    Они встречают меня как родного

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Можно сказать, что я 10 лет провел в сборной Азербайджана. Присоединился к сборной в 2007 году. В составе команды я был чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, победителем Европейских игр в Баку".

    Как сообщает Report, об этом в интервью "Спутник-Осетия" заявил бывший член сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов. 

    Х.Газюмов, занимающий должность главного тренера сборной Северной Осетии, назвал Азербайджан своей второй родиной: "В то время, когда я выступал за сборную Азербайджана, для меня очень многое было сделано. Я имею в виду, что мне сильно помогли, чтобы я вырос, достиг больших высот в спорте. На тот период в моей весовой категории в России была большая конкуренция. Поэтому перед Олимпиадой пришлось принять такое решение и попробовать свои силы в качестве спортсмена от Азербайджана. Мне предложили очень хорошие условия. И вот так, на протяжении десяти лет мы проработали вместе. 

    Х.Газюмов также отметил, что состоит в хороших отношениях с членами азербайджанской сборной: "Мы находимся в теплых, дружеских отношениях. Бывает очень приятно, когда я приезжаю, и меня встречают как родного. И точно так же, когда к нам приезжают тренеры из Азербайджана, я их встречаю с положенным в Осетии гостеприимством".

    Отметим, что Х.Газюмов на прошлой неделе был назначен главным тренером сборной Северной Осетии по вольной борьбе. 

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